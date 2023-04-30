Синоптики ожидают в Москве прохладный май

Майская погода в Москве будет неустойчивой, относительно прохладной, с умеренным количеством осадков. Летняя погода ожидается в столице только к концу мая, сообщается на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос».

«Май-2023 будет неустойчивым, относительно прохладным, с умеренным количеством осадков с превышением нормы не более чем на 10%. Наступление метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха окажется +15°С и выше, может произойти в лучшем случае лишь в финальные дни мая»,— говорится в прогнозе метеорологов.

Синоптики отмечают, что первые десять дней мая в Москве будут не по сезону холодными — в среднем на 1–4°С ниже нормы. В частности, ожидается пасмурная, прохладная погода 1 мая: ночью в столице +3–5°С, по области — +1–6°С, днем в Москве +9–11°С, в Подмосковье — +8–13°С. 2 и 3 мая в «Фобос» прогнозируют относительно теплую погоду (до +20°С днем в Москве). Погода серьезно испортится к 9 мая — предварительно до +7–12°С днем и 0–5°С ночью, передают «Метеовести».

Эрдни Кагалтынов