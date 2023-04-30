Сеть гипермаркетов «Максидом» сменила владельца

Петербургский миллиардер Александр Евневич передал свою долю в 51% в сети магазинов «Максидом» дочери Марии Евневич и вышел из учредителей общества, следует из данных СПАРК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деловой завтрак ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге. Член совета директоров ООО «Максидом» Мария Евневич.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Деловой завтрак ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге. Член совета директоров ООО «Максидом» Мария Евневич.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

После передачи долей компании Мария Евневич стала основным собственником «Максидома». Она начала быть совладельцем компании ещё в 2016 году, тогда ее отец выделил Марии и другому своему ребенку по 12%. Позже госпожа Евневич выкупила еще 2% у бизнесмена Дмитрия Ивашинцова, а затем продала 0,5% гендиру «Касторама Рус» Дмитрию Сокурову. В настоящей момент она имеет 76,5% компании.

Кроме Марии Евневич собственниками числятся Лариса Черепанова (17%), Сергей Голиков (5%), Владимир Полетаев (1%) и Дмитрий Сокуров (0,5%).

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