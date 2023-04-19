Доходы разошлись по постам

Доходы блогеров растут, несмотря на трудности с соцсетями и закон о маркировке интернет-рекламы. К такому выводу пришли аналитики сервиса по работе с фрилансерами Solar Staff, сравнив показатели за первый квартал последних трех лет. У большинства блогеров доходы выросли примерно на треть, правда, это касается главным образом либо физлиц, либо самозанятых. Их ежемесячный заработок варьируется от 15 тыс. руб. до 65 тыс. руб. Что же касается крупных блогеров со средним доходом в 207 тыс. руб., то их заработок в первом квартале этого года сократился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Если же сравнивать с началом 2021-го, то падение и вовсе достигло 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Однако, как отмечает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак, есть инструменты, которые позволяют и некоторым инфлюенсерам увеличить доходы: «В частности, речь идет о более плотном участии во "ВКонтакте" и грамотной работе с монетизацией в Telegram. Благодаря этому пользователи могут кратно увеличить свой доход.

Кроме того, бренды, которые раньше закупали таргетированную рекламу на YouTube, сейчас продолжают это делать, но только обращаясь уже напрямую к блогерам. То есть у них даже дополнительный рекламный слот появился.

Вместе с тем, если YouTube не будут блокировать и он продолжит работать в каком-то виде, то останется лидирующей площадкой.

"ВКонтакте", при всем уважении к этой сети и к тому, что ребята там делают, еще далеко до YouTube. Американский видеохостинг всегда был выигрышным, потому что если ты крупный блогер, то получаешь за интеграцию намного больше денег, чем в любой другой социальной сети. Следом за ним идет, наверное, Telegram с точки зрения скорости монетизации.

Что касается доходов, то их сложно оценить, потому что часто это коррелируется с тем, что происходит в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена). То есть они примерно в одном ценовом диапазоне, просто в Telegram сейчас рекламы больше. В Instagram у блогеров lifestyle-направления, конечно, охваты упали, в отличие от тех, кто занимается инфобизнесом, какими-то курсами и обучающими программами. Вот они перестроились и получают неплохой доход».

Прошлым летом доходы блогеров резко упали на 30-40%, напоминает Solar Staff. Однако последние данные показывают, что отрасль восстанавливается. На фоне масштабной релокации рекламодатели готовы вкладывать в тех игроков рынка, которые остались, отмечает Валентин Петухов, автор блога Wylsacom:

«Бизнес все равно занимается таргетингом. Я, например, как-то видел рекламу Ozon, когда подключался к Сети через французский VPN. То есть, видимо, идет прицел на видео с русским языком, и таким образом компании умудряются все равно зацепить ту аудиторию, которая пользуется подобными сервисами. Что касается самих инструментов работы с заказчиками, то они тоже все достаточно стандартны.

Единственное, что сильно усложняет жизнь, — это новый закон о рекламе и маркировке постов. Она нас не испугала с точки зрения взаимодействия с аудиторией, но стало труднее работать с такими публикациями.

Потому что все равно приходят клиенты, которые очень просят этого не делать, причем их устраивает пометка о рекламе, но не маркировка.

Если же говорить о финансовых показателях, то удалось вернуть их прежний уровень. Если мы говорим про Instagram, который сейчас по понятным причинам не пользуется популярностью, то заказчики все равно периодически покупают там рекламу. Кроме того, есть Telegram, публикации в котором стоят дешевле, и производство рекламы для него сильно проще, поэтому объемы здесь выросли. На выходе мы получаем примерно тот же самый результат.

Вместе с тем на рынке осталось не так много блогеров, с которыми можно взаимодействовать, как бы это странно ни звучало: очень многие уехали, очень многие признаны иноагентами».

За минувший год охват Instagram сократился в пять раз. Роскомнадзор активно боролся и с VPN-сервисами, благодаря которым пользователи все равно заходили в соцсеть. При этом главными бенефициарами блокировки площадки, как следует из данных компании Mediascope, стали Telegram и «ВКонтакте».

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Александр Рассохин