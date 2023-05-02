Бизнес с принципами

Вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов рассказал о том, как новые условия повлияли на реализацию природоохранных проектов компании на Урале, каких результатов по снижению воздействия на экологию удалось достичь и в какие социально значимые проекты планируется инвестировать в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Новоженов, вице-президент "Евраз", руководитель дивизиона "Урал"

Фото: Предоставлено пресс-службой Евраз Денис Новоженов, вице-президент "Евраз", руководитель дивизиона "Урал"

Фото: Предоставлено пресс-службой Евраз

Guide: Как изменилась позиция «Евраза» в отношении принципов ESG за последний год?

Денис Новоженов: Мы всегда занимались экологией, социальной политикой и корпоративным управлением. И, несмотря на перемены, продолжаем развиваться в каждом из этих направлений.

Сегодня на производственных площадках в Свердловской области — «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») и «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» («Евраз КГОК») — внедряются проекты по раздельному сбору мусора, сортировке и переработке промышленных коммунальных отходов, планомерно сокращаются выбросы в атмосферу. В компании около 5 лет действует программа «Ноль сбросов». За последние 30 лет только на «Евраз НТМК» выбросы снизились в 4,5 раза.

G.: Как смена геоэкономической ситуации отразилась на реализации природоохранных проектов?

Д.Н.: Прежде всего, ощутимо выросли цены на компрессорное оборудование, материалы, шины, автотехнику. Часть оборудования стало получать более проблематично, а от другой и вовсе пришлось отказаться из-за невозможности доставить ее в Россию. Все это колоссальная нагрузка на бизнес.

Но мы ведем постоянный поиск российских аналогов техники и оборудования, ищем альтернативных поставщиков — и находим, причем в таком количестве, о котором даже не знали. Столкнулись даже с тем, что пришлось разрабатывать конструкторскую документацию для размещения заказов в России. Причем это не только оборудование, но и запасные части для ранее приобретенной импортной техники.

G.: Нижний Тагил, где располагается «Евраз НТМК», участвует в федеральном проекте «Чистый воздух». Что холдинг делает в рамках реализации этой программы?

Д.Н.: Работа по снижению нагрузки на окружающую среду «Евраз НТМК» ведет уже много лет. С начала 2000-х годов из эксплуатации было выведено 21 экологически устаревшее производство, были оптимизированы производственные процессы и отменены устаревшие технологии. По оценке общественного совета при Минприроды РФ, комбинат сегодня полностью применяет 100 и частично 29 элементов из 139 возможных наилучших доступных технологий (НДТ) в области экологии.

В рамках проекта «Чистый воздух» было реализовано шесть из девяти запланированных природоохранных проектов. С 2017 года в них инвестировано более 4 млрд руб. Так, в 2017 году на «Евраз НТМК» было завершено техническое перевооружение установки сухого тушения кокса (УСТК), направленное на снижение выбросов оксида углерода в атмосферу почти на 7 тыс. тонн в год. В последующие годы прошло комплексное обновление доменного производства. Это сократило объем валовых выбросов на 433 тонны в год. Была законсервирована домна №5, реконструирована доменная печь №6 и построена новая домна №7. Печи оборудованы мощными системами аспирации. Над каждым выпуском чугуна установлены верхние улавливающие зонты. Отходящие газы проходят очистку в рукавных фильтрах, которые позволяют снизить их остаточную запыленность в 2,5раза.

В ноябре 2022 года на «Евраз НТМК» состоялся перевод конечного охлаждения коксового газа в закрытый цикл. Раньше технологическая вода после охлаждения коксового газа попадала в градирню открытого типа. Теперь она охлаждается в герметичном оборудовании без контакта с атмосферным воздухом. После очистки коксовый газ возвращается для дальнейшего использования в производстве и топливной системе комбината. Такая технология позволит снизить специфические выбросы коксохимического производства на 56%. На реализацию этого проекта потребовалось 2,5 года и 2,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала 2000-х годов компания вывела из эксплуатации 21 экологически устаревшее производство

Фото: Предоставлено пресс-службой Евраз С начала 2000-х годов компания вывела из эксплуатации 21 экологически устаревшее производство

Фото: Предоставлено пресс-службой Евраз

До 2026 года на комбинате планируется реконструировать биохимическую установку коксохимического производства и внедрить новую технологию производства пека с закрытием устаревших пекококсовых батарей. Реализация этих проектов позволит сократить валовые выбросы на 143 тонны в год. Для жителей эффект в первую очередь будет проявляться в виде исчезновения специфических запахов. Помимо этого, на производстве будут модернизированы газоотводящие тракты конвертеров, что позволит снизить валовые выбросы на 6,4 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в эти проекты составит порядка 9 млрд руб.

G.: Еще одним важным элементом стратегии устойчивого развития, принципов которой придерживается «Евраз», является поддержка территорий присутствия и реализация социальных программ. Какие проекты компания делает в этом направлении?

Д.Н.: Мы активно поддерживаем медицинские учреждения. Уже более 15 лет «Евраз» реализует проект, направленный на реабилитацию детей с ДЦП.

В рамках соглашений между «Евразом», правительством Свердловской области и администрациями городов присутствия компания формирует комфортную среду. Был оказана помощь в строительстве моста через Тагильский пруд и обновлении привокзальной площади Нижнего Тагила, где установлена стела «Город трудовой доблести». Ежегодно при участии «Евраза» ремонтируются существующие и вводятся новые объекты. Сейчас в Нижнем Тагиле завершается капитальный ремонт Дворца детского и юношеского творчества, начато строительство детского образовательного центра на Гальяно-Горбуновском массиве. В Качканаре был построен Дворец единоборств и спортивный комплекс для занятия футболом, а сейчас завершается строительство Ледового дворца. Поддерживаем и образовательные учреждения — в зданиях ремонтируются кабинеты и лаборатории, учебные классы оснащаются современными учебными материалами. Всего за пять лет в рамках трехсторонних соглашений в развитие Нижнего Тагила было вложено около 17млрд руб., в Качканар — 2,5 млрд руб.

G.: «Евраз» инициировал подготовку проекта ревитализации первого в России завода-музея истории развития черной металлургии — Демидовского завода в Нижнем Тагиле. Почему холдинг этим занимается? И что планируется сделать в рамках проекта?

Д.Н.: Следуя принципам устойчивого развития, мы оказываем благотворительную поддержку учреждениям культуры, помогаем сохранять историческое наследие, развиваем промышленный туризм. К тому же на Урале есть все предпосылки к этому — здесь сохранились знаковые исторические объекты.

Демидовский завод — один из них. Это уникальный объект индустриального и культурного наследия не только Нижнего Тагила и Урала, но и всей России. Он сохранился в том виде, в котором был выведен из эксплуатации. Чтобы дать заводу новую жизнь, совместно с мэрией Нижнего Тагила было принято решение создать проект ревитализации, привлечь к его разработке экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Структура нового пространства будет включать в себя экскурсионную пешеходную зону, на территории будут располагаться точки питания, магазины, коворкинги, а также студии стартапов и небольшие производства. Для жизнедеятельности пространства необходимы резиденты-инвесторы из культурной, туристической, досуговой, образовательной и деловой сфер. Также проект включает в себя благоустройство набережной реки Тагил.

Завод-музей должен стать культурно-образовательным и научно-технологическим центром притяжения. Он станет стимулом для развития Нижнего Тагила — сопутствующий гостиничный, гастрономический и туристический бизнес улучшат инфраструктуру и изменят имидж города.

Беседовал Алексей Буров