Морские рейсы между Новороссийском, Геленджиком и Сочи запустят 2 мая

Запуск морских рейсов Сочи — Новороссийск — Геленджик — Сочи сдвинули на день. Об этом компания «Водоход-Экспресс» сообщает на своем официальном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Продажа билетов открывается на неделю вперед. Посадка на борт строго с паспортом для взрослого и свидетельством о рождении для ребенка или загранпаспортом»,— говорится в сообщении.

Ранее морское сообщение между тремя городами черноморского побережья планировали запустить 1 мая. Уточнялось, что первый рейс будет совершать скоростной катамаран «Грифон». Как отмечал генеральный директор Сочинского порта Юрий Владимиров, рейсы из Сочи в Геленджик в 2022 году были популярны у гостей курорта.

Путешествие из Геленджика в Сочи займет 4 часа 15 мин., а из Новороссийска — 5 часов 30 мин. Стоимость билета в первом случае — 3 тыс. руб. для взрослых и 2 тыс. руб. для детей от 2 до 14 лет. Из Новороссийска — 3,5 тыс. и 2,2 тыс. руб. соответственно.

Маргарита Синкевич

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