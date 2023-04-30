ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Петербурга Маневича, совершенное в 1997 году

Федеральная служба безопасности установила причастных к заказному убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенному в 1997 году. Утверждается, что речь идет о двух членах организованной преступной группировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны Михаила Маневича

Фото: Иван Куртов / ТАСС Похороны Михаила Маневича

Фото: Иван Куртов / ТАСС

Из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) следует, что один из фигурантов «осуществлял наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию» о передвижении Михаила Маневича. Второй, по данным ФСБ, стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор.

В ЦОС добавили, что оба фигуранта признались в совершении преступления по «заказу лидера ''тамбовской'' преступной группировки Санкт-Петербурга» Владимира Барсукова (Кумарина). Утверждается, что Владимир Барсуков лично передал исполнителям орудие преступления — автомат Калашникова.

Михаил Маневич состоял в правительстве Санкт-Петербурга с 1993 года. Пост вице-губернатора он занял в 1996-м. 18 августа 1997 года он выезжал с женой из дома на улице Рубинштейна на Невский проспект. С чердака дома напротив были произведены выстрелы — в результате Михаил Маневич оказался ранен в шею и грудь. Он умер по дороге в больницу. Жена получила легкое ранение. Как утверждало следствие, убийца оставил на месте преступления автомат Калашникова с оптическим прицелом.

Лусине Баласян