Индийские СМИ сообщили об аресте пловчихи из России на Гоа за продажу наркотиков иностранцам

Серебряный призер московской Олимпиады, 58-летняя пловчиха Светлана Варганова арестована на Гоа по обвинению в продаже наркотиков. Об этом сообщило издание The Indian Express.

Бюро по контролю за оборотом наркотиков задержало на Гоа троих человек, среди них были двое россиян: пловчиха Светлана Варганова и один полицейский. Имя последнего не раскрывается, однако, как отмечает газета, он был «идентифицирован как вор в законе». По данным издания, Светлана Варганова уже несколько лет проживала в Индии, где продавала наркотики иностранцам.

Операция по поимке наркоторговцев шла около двух недель. У задержанных изъяли наркотики — ЛСД, кокаин, метамфетамин, чарас, гидропон, гашишное масло — а также вырученные от их продажи деньги в разных валютах. По данным газеты, все задержанные входили в «международный наркокартель», «главным лицом» в котором был гражданин России.

Светлана Варганова выиграла серебро на Олимпийских играх 1980 года в плавании брассом на 200 метров. В этой дисциплине она стала чемпионкой мира 1982 года и завоевала бронзу на комбинированной эстафете 4 на 100 метров.

Анастасия Ларина