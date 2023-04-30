Суд Брянска отправил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве депутата, возвращавшего мобилизованных

Советский районный суд Брянска отправил в СИЗО депутата областной думы от КПРФ Константина Павлова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда. По данным издания «7х7», депутат помогал незаконно мобилизованным.

Против Константина Павлова и еще одного мужчины, жителя Москвы, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). О задержании политика стало известно 27 апреля, у него дома прошел обыск.

По версии следствия, Константин Павлов вместе с другим обвиняемым с декабря 2020 года по декабрь 2021 года получили от местного предпринимателя из Брянска 35 млн руб., пообещав бизнесмену помочь ввести в эксплуатацию закрытый торговый центр.

В записи от 3 апреля в блоге депутата во «Вконтакте» говорится, что совместно с прокуратурой ему удалось вернуть четверых многодетных отцов, мобилизованных ранее. По информации «7х7», депутат вернул из воинских частей не менее 40 человек.

Лидер коммунистов Брянска Андрей Архицкий заявил, что не верит в причастность соратника к мошенничеству. «Эта ситуация больше похожа на подставу»,— считает представитель КПРФ.

Анастасия Ларина