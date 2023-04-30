При обстреле поселка Суземка Брянской области ранен один человек

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Суземка. Снаряд частично разрушил жилой дом, начался пожар. Один человек пострадал.

«ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший. В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы»,— сообщил губернатор в Telegram.

Последний раз Брянская область попадала под обстрел 27 апреля. Тогда поселок Климово в результате атаки остался без света из-за нарушения энергоснабжения. 21 апреля на жилой дом в городе Клинцы Брянской области упал беспилотник.

Анастасия Ларина