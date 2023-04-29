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Коммерсантъ FM
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В Свердловской области арестовали одного из обвиняемых по уголовному делу о пожаре в Сосьве

Серовский районный суд заключил под стражу по 26 июня одного из обвиняемых по уголовному делу о масштабном пожаре в Сосьве. В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что речь идет о специалисте по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеславе Алексееве. Ему инкриминируют халатность, повлекшую гибель двух человек, особо крупный ущерб и существенное нарушение прав граждан и организации (ч.3 ст. 219 УК РФ и по ч.3 ст. 293 УК РФ).

В ближайшее время суд изберет меру пресечения второму обвиняемому — 29-летнему управляющему пилорамы, с которой, как считает следствие, начался пожар. Ему инкриминируют уничтожение и повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ) и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ)

Пожар в поселке Сосьва начался днем 25 апреля возле лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. По одной из отрабатываемых версий, пожар мог вспыхнуть из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия (пилорамы) опила.

Площадь пожара достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента погибли два человека. Огонь уничтожил более 100 домов и здание ЛИУ. Без жилья осталось порядка 600 человек. Губернатор Евгений Куйвашев в связи с масштабными пожарами ввел на территории региона режим повышенной готовности.

Подробнее о пожаре в свердловском поселке — в материале «Ъ-Урал» «Сгоревший поселок застроят новым».

Илья Смирнов, Екатеринбург

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