Суд арестовал управляющего пилорамы, с которой мог начаться пожар в Сосьве

Серовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест 29-летнего управляющему пилорамы, с которой, как считает следствие, мог начаться пожар в поселке Сосьва. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Мужчина пробудет под стражей до 26 июня.

Напомним, управляющий пилорамой обвиняется в уничтожении и повреждении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ) и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ).

Ранее Серовский суд арестовал второго обвиняемого по уголовному делу – 40-летнего Вячеслава Алексеева – специалиста по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО». Ему инкриминируют халатность, повлекшую смерть двух человек и особо крупный ущерб (ч.3 ст. 219 УК РФ и по ч.3 ст. 293 УК РФ).

Напомним, пожар в Сосьве начался 25 апреля. Его площадь достигла 9 тыс. кв. м. Огонь уничтожил дома более 600 человек, а также больницу для заключенных. В результате происшествия погибли два человека.

Ранее в Сосьву приезжал глава МЧС России Александр Куренков. Он оценил, как региональные власти помогают людям, чье жилье пострадало в результате пожаров. За ситуацией с пожаром также следит президент Владимир Путин. Он поручил Евгению Куйвашеву оказать необходимую помощь пострадавшим от пожаров и доложить 2 мая о мерах помощи потерявшим жилье.

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