Курс доллара. Прогноз на 2–5 мая

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Цены на российскую нефть снижаются, что не добавляет уверенности рублю Пятничное укрепление рубля выглядит временным и, вероятно, было связано с платежами в рамках налогового периода. Судя по итогам заседания ЦБ РФ, реакция регулятора на движение рубля является, скорее, нейтральной, политика свободного плавания национальной валюты остается приоритетом. Цены на российскую нефть, так же как и на эталонные мировые сорта, снижаются, что не добавляет уверенности рублю. Таким образом, рубль не набрал фундаментальной привлекательности, что также подтверждает ухудшение показателей платежного баланса РФ в рамках обновленного среднесрочного прогноза ЦБ.

Денис Буйволов,

аналитик Волатильность в начале следующей недели сохранится на высоком уровне Вторую половину недели, до пятницы, российская валюта торговалась вблизи уровня 81 руб./$. В пятницу же после нескольких недель низкой волатильности она начала резко укрепляться и вернулась к уровню возле 80 руб./$. Причиной укрепления рубля стало заседание ЦБ РФ, по итогам которого ставка сохранилась на уровне 7,5%. Также регулятор отметил, что возможно ужесточение монетарной политики уже на следующем заседании, что дало дополнительный толчок для укрепления отечественной валюты. Мы полагаем, что ее волатильность в начале следующей недели вслед за пятницей сохранится на высоком уровне, и ожидаем, что российская валюта будет торговаться в широком диапазоне 77–82 руб./$.

Егор Жильников,

главный аналитик В среднесрочной перспективе снижение, скорее всего, будет компенсировано и стоимость доллара поднимется Поддержку национальной валюте оказали итоги заседания ЦБ, которые подтвердили увеличение экономической активности в стране и улучшение прогнозов по ВВП. Дополнительный вклад внесли экспортеры на фоне окончания налоговых выплат, к тому же в пятницу платится квартальный НДД (налог на добавленный доход) в увеличенном размере. В среднесрочной перспективе снижение, скорее всего, будет компенсировано и стоимость доллара поднимется выше отметки 80 руб.