В краснодарском поселке к новому учебному году откроют первую школу на 1550 мест

К 1 сентября в краснодарском поселке Знаменский в микрорайоне «Родные Просторы» откроют первую школу на 1550 мест. Там застройщик ГК «Точно» также возводит еще три детсада на 800 мест, поликлинику и храм. Глава Краснодара Евгений Наумов назвал это место «отличным примером комплексной застройки», сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Сейчас готовность школы составляет 98%. К новому учебному году застройщик должен обеспечить подъездные асфальтированные пути к школе, сделать автобусно-разворотную площадку, а также остановку общественного транспорта и парковку. В самой школе будет 62 учебных класса и 50 специализированных кабинетов с возможностью подключения интерактивных досок и проекторов. Кроме того, там сделают большой зрительный зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест, столовую на 775 мест, тренажерный зал, танцевальную студию, а также кабинет робототехники и библиотеку.

«При проектировании данной школы мы взяли опыт самых лучших проектов в России — Санкт Петербург, Москва, Екатеринбург — и постарались тоже сделать что-то уникальное. Я считаю, что эта школа будет одной из самых инновационных на сегодняшний день в нашем регионе»,— отметил основатель и гендиректор ГК «Точно» Николай Амосов.

Еще одну школу на 300 мест откроют к 1 сентября в Новознаменском жилом массиве. Она будет предназначена для начальных классов. Ее готовность составляет 73%. Там ведется монтаж сетей вентиляции, отделочные работы, монолитные работы по устройству ограждения и выполняется благоустройство. По словам директора департамента строительства Ивана Горобца, объект находится под особым контролем.

«Был на объекте неоднократно. Сегодня убедился, что работы идут ударными темпами. Но этого недостаточно. И подрядчик понимает, что назад дороги уже нет. 1 сентября сюда должны пойти дети»,— отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Татьяна Ручкина

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