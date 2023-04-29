Умер актер Сергей Колесников — голос Бонда и ведущий «Фазенды»

В возрасте 68 лет умер актер Сергей Колесников, сообщил «Звезде» его сын. Он уточнил, что актер умер в больнице от инсульта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Колесников

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Сергей Колесников

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

На счету Сергея Колесникова более 50 ролей в кино и сериалах, в числе его работ: «Царь Иван Грозный» (1991), «Петербургские тайны» (сериал, 1994–1995), «Неотложка» (сериал, 2003), «Папа» (2004), «Дело о "Мертвых душах"» (мини-сериал, 2005), «Неуловимая четверка» (2007), «Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть» (2013), «Анатомия убийства» (сериал, 2018–2022).

Также был актером дубляжа — его голосом, в частности, говорил Джеймс Бонд в фильмах 60–80-х годов. Он озвучил британского спецагента в девяти кинолентах: «Доктор Ноу» (1962), «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965), «Живешь только дважды» (1967), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Лунный гонщик» (1979), «Осьминожка» (1983), «Вид на убийство» (1985). Кроме того, вел программу «Фазенда» на Первом канале с мая 2006 года до октября 2012-го.