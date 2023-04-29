При атаке беспилотников на нефтебазу в Севастополе повредилось четыре цистерны

В результате атаки беспилотников на нефтебазу в Севастополе были повреждены четыре цистерны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что, возгорание произошло в двух разных секторах нефтебазы. В связи с этим предполагается, что беспилотников было два. Сейчас цистерны, по которым был нанесен удар, почти догорели, идет горение того, что разлито на бетонной емкости.

Полностью ликвидировать пожар планируется к 18 часам 29 апреля. Для тушения к месту прибыл пожарный поезд. После ликвидации возгорания в городе проведут заседание оперативного штаба.

Утром 29 апреля в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания БПЛА загорелся резервуар с топливом. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

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