Пострадавшие от пожара в омской деревне Луговой получат от властей по 150 тыс. руб.

Жильцам домов в деревне Луговой Омской области, пострадавшим от пожара, выплатят по 100 тыс. руб. из областного резервного фонда и по 50 тыс. руб. от регионального министерства труда. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко.

По его словам, от ландшафтного пожара пострадало шесть домов. Господин Хоценко поручил главе Тюкалинского района Ивану Куцевичу решить проблему с жильем жителей. «Поставил задачу оперативно начать выплаты — 100 тыс. руб. из резервного фонда правительства Омской области и 50 тыс. руб. от Минтруда. Плюсом к этой сумме добавим выплату от муниципалитета»,— написал врио губернатора в Telegram.

Пожар в районе начался вчера, 28 апреля. По данным МЧС, было уничтожено 18 строений, в том числе шесть жилых домов, пострадавших нет. Возгорание уже потушили. Также произошел пожар в омском селе Чистоозерье, он уничтожил 15 строений, один человек пострадал. Омская область запросила дополнительную помощь в борьбе с пожарами.