Омская область запросила дополнительную помощь в борьбе с пожарами

Руководство Омской области обратилось в Федеральное агентство лесного хозяйства за дополнительной помощью в борьбе с сезонными пожарами. «Сейчас созвонился с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Запросил дополнительную помощь. Ситуацию держу на личном контроле»,– сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне в селе Чистоозерье сильный пожар уничтожил 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Предварительно установлено, что огонь с загоревшейся сухой травы перекинулся на постройки. «Люди не пострадали, все они размещены на ночлег, обеспечены горячим питанием, находятся в безопасности и получают всю необходимую помощь»,– сообщил Виталий Хоценко. Также, по его данным, пожар произошел в населенном пункте Новокарасук – там сгорели восемь домов.

По данным Авиалесохраны, в регионе помощь в локализации и ликвидации сложных лесных пожаров сейчас оказывают 24 авиапожарных ведомства. Самый крупный локализован на площади 423 га в Тарском лесничестве. «Тушение пожаров осложнено ветровой нагрузкой, порывы ветра местами – свыше 20 м/с. Дополнительно в регион направлены 29 авиапожарных федерального резерва»,– сообщили в Авиалесохране.

Ранее стало известно о серьезном пожаре в Курганской области в деревне Логоушка (20 км от Кургана). МЧС по данным на вечер 27 апреля сообщило, что огонь охватил 20 жилых домов и столько же нежилых построек сухая растительность горела на площади 80 га. Также лесной пожар площадью 20 га ликвидируется в микрорайоне Утяк города Кургана. В настоящее время пожары локализованы. На территории города Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.

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Оксана Павлова