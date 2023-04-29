В Петербурге полицейские при задержании убили пенсионера, открывшего по ним огонь

В Санкт-Петербурга умер 65-летний мужчина, получивший ранение в собственной квартире при попытке полицейских его обезвредить. Пенсионер отказался пускать сотрудников после жалобы соседа и несколько раз выстрелил в них из помпового ружья.

Как сообщает «МВД Медиа», инцидент произошел 28 апреля в квартире на втором этаже дома 124 на Московском проспекте. Изначально на 65-летнего мужчину в полицию пожаловались соседи. Сотрудник МЧС, прибывший вместе с полицейскими по вызову, был ранен пенсионером в плечо при попытке попасть в квартиру через окно.

Затем к дому прибыло подкрепление, было решено вскрыть квартиру и обезвредить вооруженного мужчину. Когда полицейские вошли в квартиру, хозяин выстрелил в их сторону три раза из помпового ружья. Заряды попали в щиты и бронезащиту.

«В соответствии со ст. 23 Федерального закона "О полиции" сотрудником применено табельное оружие, ответным огнем злоумышленник был ранен. Впоследствии он скончался до прибытия скорой помощи»,— говорится в сообщении «МВД Медиа».

Среди местных жителей никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.