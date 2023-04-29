Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге полицейские при задержании убили пенсионера, открывшего по ним огонь

В Санкт-Петербурга умер 65-летний мужчина, получивший ранение в собственной квартире при попытке полицейских его обезвредить. Пенсионер отказался пускать сотрудников после жалобы соседа и несколько раз выстрелил в них из помпового ружья.

Как сообщает «МВД Медиа», инцидент произошел 28 апреля в квартире на втором этаже дома 124 на Московском проспекте. Изначально на 65-летнего мужчину в полицию пожаловались соседи. Сотрудник МЧС, прибывший вместе с полицейскими по вызову, был ранен пенсионером в плечо при попытке попасть в квартиру через окно.

Затем к дому прибыло подкрепление, было решено вскрыть квартиру и обезвредить вооруженного мужчину. Когда полицейские вошли в квартиру, хозяин выстрелил в их сторону три раза из помпового ружья. Заряды попали в щиты и бронезащиту.

«В соответствии со ст. 23 Федерального закона "О полиции" сотрудником применено табельное оружие, ответным огнем злоумышленник был ранен. Впоследствии он скончался до прибытия скорой помощи»,— говорится в сообщении «МВД Медиа».

Среди местных жителей никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...