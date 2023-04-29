Кулеба сообщил о присоединении Северной Македонии к созданию спецтрибунала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Северная Македония стала 36 страной, которая присоединилась к заявлению о создании специального трибунала «по преступлениям агрессии России против Украины».

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Фото: Thaier Al-Sudani, Reuters Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Thaier Al-Sudani, Reuters

«Я благодарен нашим македонским друзьям за то, что они присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты»,— написал господин Кулеба в Twitter.

19 января 2023 года Европарламент большинством голосов принял резолюцию о создании специального трибунала «по преступлениям агрессии России против Украины». Документ не предполагает юридический обязательств, но институты власти ЕС должны принимать его во внимание.

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