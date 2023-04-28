Том Форд ушел с поста креативного директора модного дома Tom Ford

Американский модельер Том Форд официально перестал быть креативным директором модного дома Tom Ford после завершения сделки по покупке этого дома американской компанией The Estee Lauder Companies. Двумя днями ранее модельер представил свою последнюю коллекцию женской одежды, разработанную для модельного дома Tom Ford, который он создал сам в 2005 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Том Форд (в центре)

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Том Форд (в центре)

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

The Estee Lauder Companies объявила сегодня о завершении сделки по покупке бренда Tom Ford и всей его интеллектуальной собственности. Объем сделки, о которой стороны сообщили в середине ноября 2022 года, составил $2,8 млрд.

В отдельном пресс-релизе The Estee Lauder Companies объявили о новом составе руководства Tom Ford. Генеральным директором назначен Гийом Жезель, креативным директором — Питер Хокинз. Главу Tom Ford Fashion назначат в июле. Том Форд, а также занимавший до сегодняшнего дня должность председателя совета директоров Tom Ford International Доменико Де Соле до конца текущего года будут работать в качестве консультантов по бренду Tom Ford.

Алена Миклашевская