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Коммерсантъ FM
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Путин выступил на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин выступил в Санкт-Петербурге перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В своей речи он призвал парламентариев продумать новые меры поддержки участников военной операции на Украине и их семей, а также внимательно и системно вести работу по интеграции новых регионов.

По словам главы государства, главным для российских парламентариев должно стать выполнение «наказов граждан» и эффективная работа над принятием важных законов. Он призвал членов Совфеда и депутатов Госдумы из всех фракций работать в единой команде в условиях «агрессии Запада в отношении России».

«Приоритетом работы законодателей должны быть самые насущные проблемы граждан. Первоочередной задачей должен быть рост благосостояния народа. Центральной темой за прошлый год в парламенте были решения о поддержке бойцов специальной военной операции. Еще ряд предложений будет проработан»,— пояснил президент.

Как пояснил Владимир Путин, также депутатам Госдумы и сенаторам Совета федерации необходимо сделать все для того, чтобы упростить и максимально ускорить процесс интеграции в состав России четырех новых субъектов — Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

«Это наши исторические земли и родные для нас люди. Чем они отличаются от других частей нашего народа? Ничем. Это и есть часть нашего народа. И мы обязаны сделать все, чтобы отстоять их однозначный выбор — вернуться в Россию»,— пояснил господин Путин.

Затронул президент России в своем выступлении и экономические вопросы. Так, по словам Владимира Путина, благосостояние граждан РФ и их доходы «постепенно растут». «Реальные доходы россиян начали расти. Прогнозы по росту экономики РФ остаются стабильными, это признают все»,— уточнил глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул, что Россия не собирается самоизолироваться и будет расширять и углублять отношения с дружественными странами. Отношения с Западом при этом останутся фактически замороженными, констатировал глава государства. «Наши бывшие партнеры в некоторых странах маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые правила. Какие правила? Их никто не видел. Кто написал эти правила? У себя под одеялом пишут, сами под одеялом что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем. Но и следовать их правилам тоже не собираемся»,— добавил Владимир Путин.

Александр Кислов

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