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Коммерсантъ FM
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«Это очень хозяйственные праздники»

Работающие и отдыхающие о том, рады ли они майским выходным

Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра «Фобос»:

Фото: PhotoXpress

— Наверное, да, но в них (майских праздниках.— «Ъ») стало больше формализма. И если 9 Мая — это святое, то 1 Мая изменился, человек труда ушел из него, теперь превалируют белые воротнички и офисный планктон.

Я жил в небольшом поселке на Брянщине и рос в атмосфере добрых майских праздников времен СССР. Это был Май, Мир, Труд, Равенство, Братство. Были не только демонстрации, но и многое другое, от чего у меня осталось чувство настоящего праздника. Весь день был наполнен разными спортивными соревнованиями, а победителей принародно награждали за победу. Когда я выиграл легкоатлетический забег на 3 км, то мне торжественно вручили новые шахматы и грамоту.

А теперь у нас культивируются другие ценности, главное мерило — успех и деньги. Сегодня 1 Мая — просто очередной выходной.

У меня же в эти дни выходных нет, все хотят знать, какая будет погода, будут или нет разгонять облака. И пока прогноз такой: первые майские выходные будут прохладными, и температурный фон не предполагает ни шорт, ни маечек. Теплые вещи и зонты я бы в ящик пока не убирал. И для шашлыков будет не самая идеальная погода. И кстати, в мае, так исторически складывается, на одни выходные прохладно, а на другие тепло.

Алексей Завалин, научный руководитель ВНИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова, академик РАН:

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

— Каждый год радуюсь, как будто впервые. Я на майские праздники переезжаю на любимую дачу под Домодедово. Подышать, полюбоваться природой, послушать весенние песни птиц и, конечно, покопаться в земле, привести в порядок теплицу. И главное — пообщаться с семьей. В этот раз, к сожалению, все не соберемся, но точно приедет старший внук, юный студент Бауманки. Но и о работе не забываю, беру с собой материалы исследований своего аспиранта из Африки, нужно оценить результаты работы.

Алексей Французов, владелец клуба пляжного футбола ЦСКА:

Фото: Личный архив Алексея Французова

— У меня недавно родилась дочь, это возможность провести несколько незабываемых дней с ней. Для меня длинные майские праздники сродни новогодним. Это время, когда можно побыть с семьей, пригласить близких и родственников или съездить в гости к ним. Конечно, это загородный отдых в ближайшем Подмосковье, шашлыки и барбекю. Надеюсь, что погода будет благоволить. Хотя однажды на майские праздники пошел снег, и мы с детьми устроили настоящее «ледовое побоище» в снежки.

Клаудио Ди Капуа, операционный директор развлекательного центра «Остров Мечты»:

Фото: Личный архив Клаудио Ди Капуа

— Вот уже три года, с момента открытия «Острова Мечты» майские праздники для меня — отличная возможность задействовать в деле все наши ресурсы! В парке развлечений «высокий сезон» — к нам приезжают туристы со всей России. Я все праздники буду в парке, отдохну как-нибудь потом.

Гузель Санжапова, основатель социального проекта по возрождению и развитию деревни «Малый Турыш»:

Фото: Зера Черешнева

— Конечно, люди радуются возможности отдохнуть. У нас микродеревня, то есть праздничных мероприятий каких-то не проводится. Все тратят эти дни на то, чтобы заниматься своим хозяйством. Обычно в деревне люди проводят майские праздники за подготовкой к сезону — за посевной, за посадкой картошки, посадками в своем огороде. Это, как правило, очень хозяйственные праздники. Такого, как в городе, когда люди радуются, что не пойдут в офис, здесь не бывает.

Сергей Кущенко, президент Единой лиги ВТБ:

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Рад, конечно. Если кур по осени считают, то в баскетболе все по весне. Майские праздники — это время, когда в лиге ВТБ происходит все самое интересное и важное. Начались игры play-off, наступила пора самых крутых матчей и, возможно, сейчас идут одни из лучших финальных серий в истории лиги. Поэтому я рад нерабочим дням: значит, на трибунах будет больше болельщиков.

Алексей Голубев, режиссер, клипмейкер, основатель и художественный руководитель кинопроизводственной компании MAG Film:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

— Большая часть будет посвящена съемкам, как и в предыдущие 25 лет. Но не чувствую себя чего-то лишенным. Каждый год бывают незабываемые съемки. Но в этот раз два дня точно рассчитываю провести с женой и детьми: 1 мая — в узком семейном кругу, а свой день рождения 5-го — в более расширенном.

Андрей Третьяков, ресторатор, партнер сети ресторанов Stereopeople Group:

Фото: Из личного архива Андрея Третьякова

— Рад, хотя в ресторанном бизнесе календарные выходные — это главные рабочие дни, но и это будет радостно! Мне нравится именно в это время открывать летнюю веранду. Гости смогут наслаждаться кухней, напитками и музыкой под лучами теплого майского солнца.

Несколько лет назад таким способом мы заработали рекордную выручку всего за несколько дней. Поэтому май для меня — действительно время труда. А отдыхаю, как правило, до или после праздников.

Федор Юрчихин, летчик-космонавт, Герой России, президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ:

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Конечно, как и вся страна и как человек, выросший в Советском Союзе. Майские праздники — они же разные: если Первомай — всегда многолюдные демонстрации, в которых я и сам еще пионером принимал участие, то 9 Мая — святой день. Иногда слышу рассуждения о том, что 1 Мая сегодня стал несколько формальным праздником. Для кого-то, может, это и так, а для меня нет. Это хорошие, добрые дни и выходные. Я их провожу так, как получается и как позволяет погода. На эти выходные планирую проводить время с семьей, гулять с детьми, дышать свежим воздухом.

Группа «Прямая речь»

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