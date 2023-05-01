Летние корпоративы пройдут практически в трети компаний республики, сообщает SuperJob. Это на 8% больше, чем год назад. Event-агентства, кейтеринговые компании и ведущие Удмуртии при этом наблюдают разную ситуацию на рынке. У некоторых спрос по сравнению с прошлым годом увеличился, у кого-то остается на прежнем уровне. Участники рынка говорят, что чаще всего компании рассматривают выезды на природу, базы отдыха или фуршеты. Вместе с тем организаторы говорят и об увеличении бюджета корпоративов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным SuperJob, летние корпоративы пройдут в 29% компаний — это на 8% больше, чем в 2022 году, и на 4% больше, чем в 2021 году. В 46% организаций летние корпоративы проводить не планируют. «Чаще всего летом празднуют профессиональные праздники и дни рождения компаний, а также проводят командообразующие мероприятия. Наиболее популярный формат — выезд на природу. Также будут спортивные соревнования (например, лазертаг, спартакиады или футбольные матчи) и квизы»,— прокомментировали эксперты SuperJob.

При этом компании, проводившие корпоративы в 2022 году и запланировавшие мероприятие в этом, чаще всего хотят уложиться в прошлогодний бюджет — 39% из опрошенных. 19% работодателей планируют потратить больше, чем в 2022 году, 10% — меньше.

Участники рынка организации праздников в Удмуртии наблюдают разную ситуацию. У некоторых спрос по сравнению с прошлым годом увеличился, у кого-то остался прежним. О том, что летние корпоративы уже набирают большие обороты, говорят в event-компании «Позитив». «Компании еще только планируют бюджет на жаркий период, поэтому с запросами чаще обращаются ближе к летним месяцам, но некоторые уже начали праздновать, как только открылись летние беседки. Компании любят выезжать в “Фэмили парк”, “Эко-порт”, Wolki & Lipki и другие базы»,— поделилась руководитель агентства «Позитив» Мария Созыкина. Она добавила, что стоимость корпоративов за год выросла примерно на 10%.

По наблюдениям event-компании, самые распространенные мероприятия в сфере корпоративных праздников — юбилеи и значимые даты компаний. Также компании часто сами придумывают интересные им форматы праздника или поздравления в связи с развитием медиапространства. Например, могут заказать постановку и съемку масштабного флешмоба в честь юбилея, добавила госпожа Созыкина.

«В летнее время самым популярным видом корпоратива, конечно же, является отдых на природе. Чтобы отдохнуть от городской и рабочей суеты компании часто выбирают неформальные мероприятия со спортивными или веселыми конкурсами, одним из популярных направлений стал отдых в VR-клубах с настольными играми. Но все также зависит от направленности работы предприятия. Кому-то, наоборот, хочется вечеринку, где можно надеть свой самый красивый наряд и выйти за рамки повседневности»,— прокомментировала Мария Созыкина.

Спрос на летние корпоративы есть всегда, и с каждым годом он все больше растет, говорят в кейтеринговом агентстве La Bruschetta. «Работы летом будет много, даты уже активно бронируются. Люди привыкли после пандемии отмечать все свои праздники не в кафе или ресторанах, а в коттеджах, на природе. Это удобно, красиво и вкусно. Поэтому все больше и больше людей любят посещать такие мероприятия, увеличивается спрос на еду»,— прокомментировали сотрудники кейтеринга.

По их наблюдениям, чаще всего на летних корпоративах организации празднуют дни рождения компаний, презентации, корпоративы для сплочения коллектива и профессиональные праздники. Наибольшим спросом пользуется фуршет с выездом на природу.

Вместе со спросом увеличились и цены. «Бюджет заметно вырос, люди стали больше тратить, закуски заказывают более изысканные и из хороших продуктов. Хотят что-то интересное и новое»,— добавили в La Bruschetta.

Несколько иная ситуация сложилась в кейтеринге «Мангал-House». По сравнению с прошлым годом спрос немного уменьшился, говорит руководитель кейтеринга Рустам Гусейнов. По его наблюдениям, люди в ожидании и не рискуют бронировать заранее. Однако спрос на летние мероприятия все равно есть. «Чаще всего бронируют выезды на природу и фуршетные варианты. Чаще всего мы выезжаем на природу, базы отдыха, бывает, заказывают кейтеринг в загородные дома»,— рассказал господин Гусейнов.

В «Мангал-House» также отмечают незначительный, но рост цен. Рустам Гусейнов поделился, что в компании стараются удерживать ценник на уровне прошлого года, чтобы клиентам было доступно.

«Но рост цен все равно есть. Да и люди стали экономить, бюджет мероприятия сократился. Если раньше могли себе позволить кейтеринг с бюджетом 1,5–1,7 тыс. руб. на человека, то сейчас он в пределах 1 тыс. руб.»,— поделился господин Гусейнов. Вместе с тем он наблюдает нехватку некоторых продуктов.

Отечественные товары заменили некоторые позиции в меню, но качество уступает, подчеркнул эксперт.

Организатор и ведущая праздничных мероприятий Наталья Смехова рассказала, что летом компании чаще всего отмечают профессиональные праздники. При этом бюджет мероприятий, как и годом ранее, зависит от самой организации — кто-то готов праздновать с размахом, кто-то более экономно.

В целом, по мнению экспертов, сегодня бизнес организует корпоративы чаще, чем в 2022 году. Самые популярные форматы этого года — выезд на природу и фуршет. Однако многие стараются сохранить затраты на мероприятия на уровне прошлого года.

Татьяна Колегова

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