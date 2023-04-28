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Коммерсантъ FM
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Лидером российского рекламного рынка стало OMD Optimum Media

Рекламное агентство OMD Optimum Media стало лидером российского рекламного рынка по объемам медиазакупок в 2022 году. Агентство Mera (до апреля 2023-го — Carat, входит в рекламную группу Okkam), которое с 2020-го находилось на первом месте по этому показателю, опустилось на второе место. При этом общий объем медиазакупок снизился на 11,5% по сравнению с 2021 годом, до 376,27 млрд руб. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на рейтинг медиаагентств Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и отраслевого издания Sostav.ru.

В общей доле медиазакупок на долю ТВ пришлось 210,6 млрд руб., интернета — 127,2 млрд руб., наружной рекламы — на 27,3 млрд руб., радио — 8,1 млрд руб., прессы — 2,9 млрд руб. Общий рекламный рынок без учета ТВ снизился на 2%, до 392 млрд руб. Доля рекламы в прессе упала на 41%, до 4,8 млрд руб., интернет-рекламы — на 2%, до 324,9 млрд руб. Реклама на радио выросла на 5%, до 14,7 млрд руб., наружная реклама — на 6%, до 47,6 млрд руб. Данные о сегменте рекламы на ТВ не были опубликованы впервые в истории АКАР.

По итогам года объем медиазакупок OMD Optimum Media снизился на 5,4%, до 29,6 млрд руб. без учета НДС, Mera — на 8,9%, до 29 млрд руб. На третьем месте рейтинга находится агентство Media Instinct, объем закупок которого вырос на 8,1%, до 28,1 млрд руб., на четвертом — «Сбермаркетинг» (входит в экосистему «Сбера») с ростом медиазакупок на 22,9%, до 24,7 млрд руб., на пятом месте — агентство SkyTecKnowlogy с ростом на 60,4%, до 20,6 млрд руб.

Как пояснили «Ведомостям» в OMD Optimum Media, медиазакупки агентства снизились из-за ухода международных компаний из России. В Mera также объяснили снижение показателя сокращением активности международных рекламодателей.

Олеся Павленко

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