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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке расследуется уголовное дело об ущербе муниципалитету на 245 млн рублей

Решением суда заключен под стражу сроком на два месяца директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов (ДСО) Владивостокского городского округа» Александр Жуков. Он подозревается в превышении должностных полномочий (п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, Александр Жуков «в период с октября по ноябрь 2022 года в составе группы лиц по предварительному сговору со своим заместителем подготовили и подписали акты приемки железобетонных изделий, в рамках исполнения контракта на производство проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство многоквартирных домов по ул. Русской во Владивостоке».

«В результате преступных действий фигурантов оплачены не поставленные заказчику и фактически не изготовленные изделия на сумму более 245 млн руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

«Сумма в 245 млн руб.— это ущерб муниципалитету»,— пояснил «Ъ» представитель надзорного ведомства.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения второму фигуранту уголовного дела — заместителю директора ДСО Ларисе Макаровой.

В мэрии Владивостока пока не комментируют возбуждение уголовного дела в отношении руководителей муниципального учреждения.

Алексей Чернышев, Владивосток

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