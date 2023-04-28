Глава Тывы Владислав Ховалыг заработал за год свыше 16 млн рублей

Декларацию о доходах за 2022 год опубликовал глава Тывы Владислав Ховалыг. За отчетный период его доход составил более 16 млн руб., что на 6,03 млн руб. больше, чем годом ранее.
Фото: Пресс-служба мэрии Кызыла
Чиновнику принадлежат два земельных участка (2,6 тыс. и 48 кв.м.), жилой дом (349 кв.м.), квартира (62,7 кв.м.) и гараж (48 кв.м..), в его собственности две иномарки — Audi Q3 и Toyota RAV 4.
Свыше 1,8 млн руб. в 2022 году заработала супруга главы региона. Она владеет квартирой (35 кв.м.) и нежилым помещением (38,8 кв.м.).
В декабре 2022 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий чиновникам не публиковать декларации. Этим же документом некоторым категориям военных разрешили не подавать сведения о своих доходах на время проведения военной операции на Украине. 1 марта текущего года вступили в силу поправки к законодательству, разрешающие депутатам Госдумы и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе. Многие парламентарии этим правом не воспользовались.