Глава Тывы Владислав Ховалыг заработал за год свыше 16 млн рублей

Декларацию о доходах за 2022 год опубликовал глава Тывы Владислав Ховалыг. За отчетный период его доход составил более 16 млн руб., что на 6,03 млн руб. больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Кызыла Фото: Пресс-служба мэрии Кызыла

Чиновнику принадлежат два земельных участка (2,6 тыс. и 48 кв.м.), жилой дом (349 кв.м.), квартира (62,7 кв.м.) и гараж (48 кв.м..), в его собственности две иномарки — Audi Q3 и Toyota RAV 4.

Свыше 1,8 млн руб. в 2022 году заработала супруга главы региона. Она владеет квартирой (35 кв.м.) и нежилым помещением (38,8 кв.м.).

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий чиновникам не публиковать декларации. Этим же документом некоторым категориям военных разрешили не подавать сведения о своих доходах на время проведения военной операции на Украине. 1 марта текущего года вступили в силу поправки к законодательству, разрешающие депутатам Госдумы и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе. Многие парламентарии этим правом не воспользовались.

Илья Николаев