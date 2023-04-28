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В Курганской области сняли угрозу перехода природных пожаров на населенные пункты

В Курганской области сняли угрозу перехода огня с природных пожаров на населенные пункты. В участии природных пожаров в области принимают участие 438 человек и 122 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Курганской области.

«В настоящее время угроза населенным пунктам Курганской области снята. В регион прибыли дополнительные силы МЧС России — аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра»,— сказано в сообщении МЧС (цитата по ТАСС). В пресс-службе добавили, что работа спасателей и авиации спланирована в Кургане, а также в Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах.

В Кургане ввели режим ЧС из-за природного пожара. Вчера, 27 апреля, огонь перекинулся на территорию мостостроительного завода «Курганстальмост». В микрорайонах Утяк и Зайково, СНТ «Изумрудный» Кургана превентивно эвакуируют жителей. В Логоушках выгорела улица, на которой находилось 76 строений. В результате пожаров погиб один человек. По факту пожаров глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Подробнее — в материале «Ъ» «Огонь дошел до Кургана».

Олеся Павленко

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