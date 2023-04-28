В Туве открылся крупнейший в России буддийский монастырь

В Кызыле (Республика Тува) состоялось открытие крупнейшего в России буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг». Центральным событием церемонии стало заложение священной реликвии в центральную статую монастыря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

Строительство двенадцатиэтажного монастыря велось с 2014 года. Место его возведения в 1992 году освятил Далай-ламы XIV в ходе визита в Туву. Общая площадь храмового комплекса – 9,3 га. Проект разработан с учетом сейсмических особенностей региона. Внутренняя отделка храма выполнена под руководством российского скульптора, заслуженного художника РФ Даши Намдакова.

«Буддийский монастырь станет местом религиозного притяжения и развития буддизма во всем Центрально-Азиатском регионе», – комментировала ранее пресс-служба правительства республики. С 29 апреля монастырь начнет проводить массовые молебны с участием верующих, завершая день монастырским ритуалом, сообщает правительство Тувы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова