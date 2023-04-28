За запуск дрона над Шерегешем оштрафован турист из Московской области

Туриста из Московской области привлекли к административной ответственности (ч. 2 ст. 11.4, ч.5 ст. 11.5 КоАП РФ) и оштрафовали на 32 тыс. руб. за запуск дрона в Шерегеше Кемеровской области. Новокузнецкая транспортная прокуратура после проверки по факту запуска беспилотного летательного аппарата выявила нарушение правил воздушного законодательства.

По данным ведомства, в феврале 2023 года нарушитель запустил беспилотник близи посадочной площадки Шория Порт без уведомления уполномоченного органа воздушного движения о полете в воздушном пространстве класса «G». Аппарат также не был поставлен на учет.

На прошлой неделе стало известно, что житель Кемеровской области оштрафован на 30 тыс. руб. за запуск беспилотного летательного аппарата над парком в городе Белово (Кузбасс). В транспортной прокуратуре отметили, что разрешение полет БПЛА орган местного самоуправления не выдавал.

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Лолита Белова