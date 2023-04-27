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Коммерсантъ FM
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«Ак Барс» обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» обыграл ЦСКА в шестом матче финальной серии play-off КХЛ со счетом 3:0. Встреча прошла в Москве.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Среди игроков «Ак Барса» шайбы забросили Артем Галимов (8-я минута), Вадим Шипачев (29) и Никита Дыняк (60).

Счет в серии, которая ведется до четырех побед, стал 3:3. Седьмой матч состоится 29 апреля в Казани.

Кубок Гагарина — приз, вручаемый победителю play-off Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» завоевывал этот трофей три раза, ЦСКА — два, является действующим обладателем кубка. Финальная серия продолжается до четырех побед одной из команд.

Лусине Баласян

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