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Коммерсантъ FM
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Логотипы не по форме

К киберспортивным играм могут не допустить команды, спонсируемые 1xBet

Киберспортивные команды, спонсором которых выступает запрещенный в России букмекер 1xBet, могут быть не допущены к чемпионату «Игры будущего», который под эгидой правительства планируется провести в 2024 году. В их числе аргентинская команда Windingo, выступающая в форме с логотипом букмекера. Проблема может затронуть и другие команды: предполагается, что в чемпионате будут участвовать 256 команд из разных стран, а 1xBet сейчас спонсирует многих киберспортсменов во всем мире. Эксперты допускают, что команды могут найти новых спонсоров среди российских букмекеров, которые активно вкладываются в это направление.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Организаторы чемпионата «Игры будущего», курируемого вице-премьером Дмитрием Чернышенко, могут ограничить участие киберспортивных команд в соревнованиях из-за несоответствия их маркетинговой политики составов российскому законодательству о рекламе. Дело в том, что в числе участников соревнований заявлена киберспортивная команда по Counter-Strike: Global Offensive из Аргентины Windingo, спонсором которой выступает одна из крупнейших международных букмекерских контор 1xBet, которая не имеет лицензии ФНС в России, а ее сайт заблокирован Роскомнадзором.

Состав Windingo выступает в форме с логотипом 1xBet, информация о нем с соответствующими фотографиями размещена на официальном сайте чемпионата «Игры будущего». В начале февраля организаторы заявляли, что команда участвовала в тестовых соревнованиях фиджитал-игр (состязание объединяет соревнование одновременно в подвижных видах спорта и видеоиграх), которые проводили в рамках подготовки к международному турниру «Игры будущего» в Казани. 1xBet выступает спонсором многих международных киберспортивных команд, в числе которых Team Spirit, K23, Tundra Esports, OG Esports, MIBR и другие.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) “Ъ” со ссылкой на закон «О рекламе» сообщили, что рекламировать на спортивной форме участников логотип букмекерской компании при отсутствии у нее лицензии на организацию и проведению азартных игр на территории РФ не допускается. В пресс-службе «Игр будущего» отметили, что «обязательно устранят некорректные моменты»: «В случае если рекламодатель на форме команды нарушает требования законодательства, команда не будет допущена до соревнований, пока форма не будет соответствовать требования закона». В 1xBet не ответили “Ъ”. Связаться с Windingo не удалось.

Проведение «Игр будущего» в Казани запланировано на 2024 год. Состязание позиционируется как международное. В числе видеоигр, заявленных на «Играх будущего», в качестве дисциплин упомянуты Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, Mortal Kombat 11 и др. В феврале Дмитрий Чернышенко заявлял, что в соревнованиях примут участие 256 команд разных стран.

В некоторых случаях доводы ФАС можно оспорить, но в данной ситуации позиция службы представляется достаточно сильной, говорит собеседник “Ъ” на игровом рынке: «Если для команды важно участие в соревнованиях, придется пересмотреть условия спонсорского соглашения с 1xBet». Такое ограничение, по его мнению, может затронуть и другие команды.

Скорее всего, между сторонами будет достигнута договоренность, считает редактор аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Борис Губкин: «Временный отказ команды от использования логотипа 1xBet во время выступлений на международных соревнованиях вполне возможен». В то же время до турнира осталось менее года, а контракты в киберспорте, в отличие от других спортивных дисциплин, не долгосрочны, поэтому за это время «коллектив может получить другого спонсора, в том числе и среди российских букмекеров», допускает господин Губкин. Некоторые участники рынка, в том числе Fonbet, уже отмечали, что считают «Игры будущего» перспективным направлением (см. “Ъ” от 12 апреля).

Вадим Красников

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