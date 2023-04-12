Киберспорт проставился

Букмекерские компании отчитались о росте объема ставок в сегменте киберспорта в первом квартале 2023 года на 25% к аналогичному периоду 2022 года. По данным «Лиги ставок», 95% всех ставок на киберспорт приходится на такие дисциплины, как Dota 2 и Counter-Strike. Особое внимание киберспорту конторы начали уделять в связи с отсутствием других свободных ниш, полагают эксперты. Более того, букмекеры уже проводят турниры под своими брендами и создают собственные команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” крупные букмекерские компании отмечают рост объема ставок на киберспортивные соревнования. Так, в «Лиге ставок» сообщили, что в первом квартале средняя сумма ставок на киберспорт увеличилась на 25% год к году. В компании также говорят о росте количества ставок на киберспортивные команды более чем на 35% за последние два года. Главными дисциплинами киберспорта в СНГ стали Dota 2 и Counter-Strike (принадлежат американскому издателю Valve), на которые приходится 95% ставок.

В «Лиге ставок» говорят о «патриотичном паттерне»: клиенты поддерживают команды из СНГ, среди которых Team Spirit, Virtus Pro и Forze. «Тем самым фанаты хотят выразить свою поддержку нашим клубам»,— полагает руководитель направления киберспорта «Лиги ставок» Михаил Журавский. После начала военных действий на Украине некоторые европейские компании отказались от сотрудничества с российскими киберспортивными командами, включая Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports и Team Empire и др. (см. “Ъ” от 3 марта 2022 года).

Представитель Fonbet сообщил, что в 2023 году среднемесячное число клиентов конторы в целом выросло на 16%, а оборот (все поступления на расчетный счет) — на 44%, отметив прирост пользователей по Dota 2 (на 37%). В топе по количеству ставок преимущество у киберспортивных составов из СНГ, Европы и США, однако в компании не назвали конкретных команд. В BetBoom не раскрывают показатели количества и суммы ставок, но отмечают, что киберспорт вошел в топ-7. В компании добавили, что 99% ставок происходят в прямом эфире, а самым популярным моментом является исход матча.

Значительный рост ставок на киберспорт наблюдают в первую очередь букмекеры, которые сами начали усиленно работать со спонсорством таких соревнований, полагает шеф-редактор информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Борис Губкин.

В то же время киберспорт остается комплементарным направлением у любого букмекера, поэтому создание нового оператора, который «принимал бы ставки исключительно на это направление, было бы нерентабельным», отмечает господин Губкин. Он добавил, что особое внимание киберспорту конторы начали уделять «в связи с отсутствием других свободных ниш», при этом некоторые даже проводят турниры под своим брендом и создают собственные команды.

Так, Fonbet в этом году запустила медийную лигу, в рамках которой 11 и 12 марта прошел первый киберспортивный турнир с призовым фондом в 1,5 млн руб. В компании заявили, что рассматривают возможности потенциального сотрудничества с профессиональными командами: «Фокус направлен преимущественно на Countre-Strike: Global Offensive и Dota 2, но это не значит, что мы не изучаем другие дисциплины».

В перспективе росту ставок на киберспорт могут способствовать «Игры будущего», проведение которых запланировано в Казани на 2024 год, их организацию с 2021 года курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Состязание позиционируется как международное и объединяет соревнование одновременно в подвижных видах спорта и видеоиграх. В числе дисциплин — Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Mortal Kombat 11, Mobile Legends: Bang, Beat Saber.

В Fonbet заявили, что «следят за проектом и другими киберспортивными событиями». Организаторов проекта ассоциация с букмекерами не смущает: «Интерес любых спонсоров крайне позитивно скажется на развитии проекта "Игры будущего", так как дополнительные привлеченные средства помогут сделать зрелищный продукт».

Вадим Красников