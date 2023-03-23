Kombat-батяня

Организаторы чемпионата «Игры будущего», курируемого вице-премьером Дмитрием Чернышенко, объявили о договоренностях с зарубежными издателями видеоигр. Такие соглашения необязательны для локальных турниров, но требуются при проведении крупных и международных мероприятий. В качестве дисциплин чемпионата заявлены, например, игры американской WB Games (Mortal Kombat) и Mobile Legends: Bang Bang от разработчиков из КНР. Источники “Ъ” полагают, что соглашения достигнуты именно с китайскими компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

АНО «Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта» (АРКИВС, организует чемпионат «Игры будущего») удалось заключить договоры с правообладателями зарубежных видеоигр. Об этом 21 марта на конференции «Э+ игры» заявила директор по образованию проекта «Игры будущего» Кристина Колесникова в ответ на вопрос “Ъ”. «С какими-то из правообладателей, паблишеров (издателей.— “Ъ”) уже заключены лицензионные соглашения, а с кем-то ведутся переговоры»,— пояснила она. Госпожа Колесникова не уточнила, с какими конкретно правообладателями были заключены договоры и подразумевают ли они выплату лицензионных отчислений.

Проведение «Игр будущего» в Казани запланировано на 2024 год, их организацию с 2021 года курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Состязание позиционируется как международное и объединяет соревнование одновременно в подвижных и видеоиграх. В числе видеоигр, заявленных на сайте «Игр будущего», в качестве дисциплин упомянуты Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, Mortal Kombat 11, Mobile Legends: Bang Bang, Beat Saber. Их издатели — американские Valve и Warner Bros. Games, китайская Moonton и чешская Beat Games — не ответили на запросы “Ъ”. Гендиректор АРКИВС Антон Кара отказался от комментариев.

Организаторы «Игр будущего» занялись заключением соглашений с правообладателями еще прошлым летом, уточнил источник “Ъ”, знакомый с ходом организации чемпионата: «С кем конкретно им удалось подписаться, сказать не могу, но такой вопрос стоял». По его словам, соглашения требуются из-за того, что мероприятие международное, а не локальное.

Правообладатели могут любым способом разрешать или ограничивать использование игр, «ситуации индивидуальны и зависят от решений конкретных правообладателей и лицензионных условий конкретных игр», сказал профессор СПбГУ, советник Nextons Владислав Архипов. Он отметил, что использование игр в турнирах зачастую регулируется «открытой» лицензией, однако в некоторых случаях, особенно если речь идет о крупных соревнованиях с использованием логотипов и образов в рекламе, требует отдельных соглашений. На практике же бывало, что организаторы проводили турниры без «открытой» лицензии и без разрешения издателя: «В последнем случае правообладатели не всегда активно юридически преследуют организаторов, но с формальной позиции это создает риски».

У организаций, желающих проводить киберспортивные турниры в России, не должно возникнуть проблем с правообладателями, «если только они не будут заявлять о своей прямой поддержке со стороны издателя игры», полагает глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Он добавил, что «Игры будущего» не заявляли об участии киберспортивных команд высокого ранга и «формально не относятся к киберспорту».

У организаторов «Игр будущего» едва ли были проблемы с заключением соглашений с китайскими издателями, полагает источник “Ъ” в отрасли: «Компании из Китая, такие как MiHoYo (издатель игры Genshin Impact.— “Ъ”), выходили на контакт с российскими партнерами даже после событий 2022 года». Он допускает, что договоры были заключены и с издателями из других стран — как напрямую с АРКИВС, так и через посредников.

Зарубежные правообладатели формально не рискуют нарушить санкционный режим, потому что в отношении видеоигр он не вводился, подчеркивает собеседник “Ъ” в одной из русскоязычных игровых студий. «Но мы неоднократно наблюдали, как проукраинские активисты, узнав, что зарубежные разработчики или паблишеры идут на сотрудничество с российскими структурами, поднимали международный скандал, публично принуждая отказаться от таких проектов,— поясняет он.— Предсказать реакцию зарубежных издателей в таком случае трудно, одни проигнорируют, другие сочтут репутационные риски слишком большими».

Юрий Литвиненко, Никита Королев