Президент Туниса назначил посла в Сирии после многолетнего перерыва в дипотношениях

Президент Туниса Кайс Саид назначил нового посла в Сирии Мухаммеда аль-Махзиби. Дипломатические отношения стран были прерваны в 2012 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: carthage.tn Фото: carthage.tn

«Президент республики вручил верительные грамоты Мухаммеду аль-Махзиби чрезвычайному и полномочному послу Тунисской республики в Сирийской арабской республике»,— сообщается на сайте канцелярии президента Туниса.

17 апреля в Тунис с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад с целью обсудить восстановление дипломатических отношений двух стран. 12 апреля Тунис и Сирия возобновили работу своих посольств.

Дипотношения были прерваны по инициативе Туниса в феврале 2012 года. Это было связано с вооруженным конфликтом сирийских властей с оппозицией.

Лусине Баласян