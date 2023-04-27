Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Правительство РФ одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщила пресс-служба Министерства финансов. В Минфине считают, что программа станет простым и понятным для населения инвестиционным (сберегательным) финансовым продуктом. Обеспечить внесение в законодательство изменений, необходимых для запуска ПДС, в марте поручил президент Владимир Путин.

Операторами ПДС будут негосударственные пенсионные фонды (НПФ). По замыслу Минфина операторы будут вкладывать средства в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и «прочие надежные ценные бумаги».

Из заявления Минфина следует, что формировать сбережения участники программы будут самостоятельно за счет взносов из личных средств либо за счет ранее созданных пенсионных накоплений в НПФ. Производить взносы сможет и работодатель. Размер взносов и их периодичность граждане смогут определять самостоятельно.

Программа будет предусматривать стимулирующие меры для участников: государственное софинансирование (до 36 тыс. руб. в год), а также ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. руб. при годовых взносах до 400 тыс. руб.

Использовать сбережения в качестве дополнительного дохода можно будет после 15 лет участия в программе либо по достижении 55 лет для женщин или 60 лет для мужчин. Забрать средства досрочно, указывают в Минфине, можно будет в любой момент, но сделать это без потери дохода получится только в случае наступления особенных жизненных ситуаций (дорогостоящее лечение, образование детей). Предполагается, что накопления будут наследоваться в полном объеме за вычетом выплаченных средств, за исключением случая, если участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата.

Концепцию развития индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) Минфин предложил в декабре 2022 года. Тогда собеседники «Ъ» отмечали, что подобные программы могли бы быть привлекательными.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Финрынку ищут выход на пенсию».

Григорий Лейба