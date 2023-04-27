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Что такое информационно-аналитический центр «Сова»

Мосгорсуд решил удовлетворить иск Минюста о ликвидации правозащитного центра «Сова» (признан в РФ иностранным агентом). История этой организации — в материале «Ъ».

Информационно-аналитический центр «Сова» основан в 2002 году сотрудниками Московской Хельсинкской группы (ликвидирована судом) и информационно-исследовательского центра «Панорама». Зарегистрирован в Москве как региональная общественная организация.

«Сова» исследует проявления ксенофобии и экстремизма, взаимоотношения религии и общества и соблюдение прав человека в РФ. В частности, занимается мониторингом неправомерного применения антиэкстремистского законодательства в России.

Центр получал поддержку МИД Германии и Нидерландов, зарубежных фондов (в том числе до 2012 года — National Endowment for Democracy, признан в РФ нежелательной организацией).

Вплоть до 2016 года центр «Сова» неоднократно был получателем грантов президента РФ (в том числе через Институт проблем гражданского общества). Но в 2016 году информационно-аналитический центр был признан иноагентом. Руководитель «Совы» Александр Верховский с 2012 года входил в президентский Совет по правам человека, но в ноябре 2022 года был исключен из этого органа.

В сентябре 2022 года движение «Ветераны России» попросило ликвидировать «Сову». По данным центра, в ноябре Минюст начал внеплановую проверку организации.

В конце марта 2023 года столичное управление Минюста направило в Мосгорсуд иск с требованием ликвидировать информационно-аналитический центр. Поводом для иска стали мероприятия в ряде субъектов, притом что «Сова» зарегистрирована в Москве как региональная организация. В акте проверки в качестве нарушений фигурировали 24 мероприятия за пределами родного региона, включая международные конференции.

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