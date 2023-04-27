Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Сова»

Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации правозащитного центра «Сова» (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сам центр сообщил в Telegram. Согласно сообщению, поводом для ликвидации стало проведение мероприятий вне региона регистрации (Москвы) или участие в них. Центр с решением суда не согласен и намерен обжаловать его.

«Мосгорсуд не согласился с аргументами защиты, что участие в мероприятиях вне Москвы не является нарушением закона. Суд не согласился также и с тем, что даже если подобное участие признать нарушением, то оно точно не должно считаться умышленным и грубым, а потому ликвидация центра не является адекватной мерой»,— говорится в сообщении.

Ходатайство центра с просьбой отложить разбирательство до того момента, как Гагаринский районный суд рассмотрит встречный иск «Совы» к московскому управлению Минюста, удовлетворено не было, также отмечается в сообщении. Центр заявил, что пока решение суда не вступило в силу, он продолжит работу.

Столичное управление Минюста направило в Мосгорсуд иск с требованием ликвидировать информационно-аналитический центр в конце марта 2023 года. НКО исследует проявления ксенофобии и экстремизма, взаимоотношения религии и общества и соблюдение прав человека в РФ.

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