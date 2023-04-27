Пушилин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы ДНР в 2023 году

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы региона в 2023 году. Сейчас господин Пушилин работает в статусе временно исполняющего обязанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Да, я принял такое решение. Это моя ответственность, причем даже не с 2018 года, а с 2014. Я стоял у истоков создания республики, поэтому за все процессы, которые происходят, я чувствую свою внутреннюю ответственность. Если будет соответствующая поддержка, будем работать»,— заявил господин Пушилин в ходе прямой линии с жителями ДНР (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы ДНР, за годы его руководства республика достигла главной цели — стала субъектом РФ. Первые выборы в этом статусе, согласно предыдущим заявлениям господина Пушилина, республика проведет во второе воскресенье сентября 2023 года.

Политическую карьеру на Донбассе Денис Пушилин начал в 2013 году — он баллотировался на довыборах в Верховную раду по округу №94 (Киевская область) от партии Сергея Мавроди «Ми Маємо Мету» (МММ, в переводе на русский язык — «Мы имеем цель»).

С началом волнений на Донбассе Денис Пушилин организовывал митинги у здания областной администрации Донецкой области. После образования Донецкой народной республики (ДНР) занял пост сопредседателя ее временного правительства. С 15 мая по 18 июля 2014 года возглавлял президиум Верховного совета ДНР (на тот момент высшая должность). С ноября 2014 года был зампредом, а с сентября 2015-го — председателем Народного совета (парламента) ДНР.

Исполняющим обязанности главы республики Денис Пушилин стал после убийства предыдущего руководителя Александра Захарченко в сентябре 2018 года. В ноябре 2018-го он выиграл выборы.

Детали биографии Дениса Пушилина — в материале «Ъ».

Григорий Лейба