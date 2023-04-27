В производство биологически активных добавок под Курском могут вложить 220 млн рублей

В курском индустриальном парке «Юбилейный» анонсировано размещение производства витаминов и биологически активных добавок томской «Сапплемент групп», которая уже имеет производственные активы в регионе. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 220 млн руб.

Корпорация развития Курской области заключила с томским ООО «Сапплемент групп» договоры субаренды на два земельных участка в промпарке «Юбилейный». Теперь, как уточнил глава корпорации Владимир Лукин, компания может приступать к реализации инвестпроекта. Планируется, что при реализации проекта будет создано около 250 рабочих мест, предприятие займет 2,95 га. К 2025 году компания планирует увеличить производственные площади и выйти на доход в 1 млрд руб. В корпорации пояснили, что в рамках долгосрочной стратегии инвестор может возвести в индустриальном парке биофармацевтический кластер площадью 3,5 тыс. кв. м.

«С учетом нового резидента в «Юбилейном» будет занято 88,3% территории от полезной площади. Радует, что всего лишь 9,9 га парка остаются свободными»,- добавил господин Лукин.

«Сапплемент групп» – группа компаний из Томской области, которая занимается разработкой и производством витаминов и биологически активных добавок, оказывает услуги по контрактному производству биодобавок. По собственным данным компании, два ее действующих производства занимают 680 кв. м и работают в две смены. Одно (под управлением ООО «Правильные продукты») находится в Курском районе, в деревне Татаренкова, на улице Юности; второе (ООО «Сапплемент групп») находится в облцентре, на улице Чайковского.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Правильные продукты», зарегистрировано в Курской области в 2015 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредители в равных долях - генеральный директор Павел Мамаев и Виктор Липин. По итогам 2021 года выручка компании составила 110,5 млн руб. (рост за год - 94,2%), чистая прибыль - 32,6 млн руб. (146%).

Господин Мамаев также выступает единственным собственником и руководителем ООО «Сапплемент групп», зарегистрированного в Томской области осенью 2021 года. В том же году компания отчиталась о нулевой выручке и убытках в 89 тыс. руб.

Владимир Зоркий