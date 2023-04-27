Пить или не пить

В Увельском районе Челябинской области разгорается конфликт вокруг Хомутининских минеральных источников. По данным санатория «Урал», профилакторий «Урал-Злак» совладельца «Увелки» Валерия Филиппова незаконно пробурил скважину на участке для добычи минеральной воды, что может привести к потере лечебных свойств и уничтожению источника. Владелец профилактория утверждает, что все разрешения у него есть. Эксперты отмечают, что добыча воды без лицензии грозит не только штрафами, но и уголовной ответственностью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторий «Урал» использует минеральную воду для лечения пациентов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Санаторий «Урал» использует минеральную воду для лечения пациентов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Челябинской области ОАО «Санаторий “Урал”» (Увельский район) заявляет об угрозе уничтожения Хомутининских минеральных источников. По их данным, профилакторий «Урал-Злак», принадлежащий совладельцу «Увелки», экс-депутату Законодательного собрания региона Валерию Филиппову, незаконно пробурил скважину на участке для добычи лечебной воды.

Представители санатория сообщили «Ъ-Южный Урал», что расположенный рядом «Урал-Злак» начал бурить скважину 19 апреля в границах горного отвода для добычи минеральной воды. Добывать полезное ископаемое на этом участке недр имеет право лишь санаторий, обладающий соответствующей лицензией. Также участок находится в зоне санитарной охраны памятника природы — озера Подборное. Генеральный директор санатория «Урал» Галина Селянина считает происходящее «катастрофой».

«Запасы в источнике ограничены. У нас есть технологическая схема, лицензия, горный отвод. Все это позволяет, в первую очередь, сохранять природный комплекс. Если мы начнем выкачивать воду не так, как предписано, сверх нормы, ее состав может поменяться, она перестанет быть лечебной. Также возможно загрязнение из других горизонтов»,— говорит Галина Селянина.

По ее словам, три года назад уже был инцидент, когда из-за скважины, пробуренной на территории лагеря «Чайка», вода начала терять свои бальнеологические свойства. На восстановление потребовалось девять месяцев.

Сегодня «Урал-Злак» получает питьевую воду и услуги канализования от санатория по договору. Хозяйственно-питьевые скважины расположены за 7–10 км от «Урала». «Я подозреваю, что они хотят использовать воду как хозпитьевую, потому что у них дефицит. Четыре года назад там была реконструкция, сейчас собираются запускаться. Просят увеличить объем воды, но у нас физически ее нет. Для увеличения необходимо бурить новые скважины, реконструировать водозабор, очистные сооружения»,— говорит Галина Селянина. По ее словам, чтобы остановить противоправные действия, на место вызывали полицию, а также направили обращения в прокуратуру, министерства экологии и промышленности области, Росприроднадзор. В результате удалось остановить бурение, однако, как отмечают представители санатория, работы вскоре возобновились. На этой неделе на территорию профилактория привезли трубы и начали прокачку воды из скважины.

Владелец профилактория «Урал-Злак» Валерий Филиппов заявил «Ъ-Южный Урал», что скважину бурят из-за того, что санаторий ограничивает водоснабжение.

«Делаем профилакторий для людей. Они нам воду практически сократили, отключили, оставили два литра. Президент России сказал, что туристический кластер должен быть не хуже заграничного. У нас будет четыре звезды гостиница. Все делаем в соответствии с распоряжением президента»,— сообщил господин Филиппов.

На вопрос о том, имеется ли разрешение на добычу воды заявил, что «все есть». «На бурение, на скважины, на все. Мы же не с Америки приехали, мы граждане РФ, платим налоги. Они монополисты, как конкурентов нас хотят, наверное, выдавить»,— сказал Валерий Филиппов.

В челябинском отделе геологии и лицензирования департамента по недропользованию УрФО сообщили «Ъ-Южный Урал», что лицензии на право пользования недрами по участкам, находящимся в компетенции ведомства, «Урал-Злаку» не предоставлялись. В прокуратуре Челябинской области и министерствах подтвердили поступление обращений. Их перенаправили в уполномоченный орган — Росприроднадзор. Ответ на запрос от Уральского управления на момент подготовки материала не поступил.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Профилакторий “Урал-Злак”» зарегистрирован в 2001 году. Владельцем 80,51% уставного капитала является Валерий Филиппов, которому также принадлежат 48% ООО «Ресурс», выпускающего продукты под маркой «Увелка». Еще 5% принадлежат совладельцу «Ресурса» Владимиру Зяблину, 12,6% — их совместной компании «Рост».

«Согласно законодательству, бурение, как и использование скважин без лицензии, считается нарушением порядка пользования недрами. Очевидно, что у санатория есть правовые основания для жалоб в вышестоящие инстанции. Важно отметить, что отсутствие лицензии способствует нерациональному использованию недр, а также влечет, помимо административной, уголовную ответственность по ст.171 УК РФ “Незаконное предпринимательство”»,— комментирует управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. Штрафы за незаконное пользование недрами для должностных лиц составляют от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для компаний — от 800 тыс. до 1 млн руб.

Юлия Гарипова