Экс-вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев ждет назначения в органы власти Херсонской области

Ушедший в отставку «в связи с переходом на другую работу» вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев может быть назначен на значимую должность в органы исполнительной власти на новых российских территориях. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил информированный источник в краевой администрации. Вероятно, это будет Херсонская область, правительство которой сегодня возглавляет другой бывший вице-губернатор Кубани и экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как писал «Ъ-Кубань», сегодня глава региона Вениамин Кондратьев принял отставку Игоря Чагаева, который занимал пост вице-губернатора с 2020 года. Ранее господин Чагаев возглавлял департамент внутренней политики края, до этого — возглавлял Лабинский район.

В ноябре 2022 года стало известно, что бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко назначен председателем правительства Херсонской области. На этом посту он сменил Сергея Елисеева, который вернулся в Калининградскую область. Господин Алексеенко на новом посту завершает процесс интеграции в единое правовое, экономическое и гуманитарное пространство России. До этого, с момента своей отставки с поста главы Краснодара 18 августа 2022 года, Андрей Алексеенко возглавлял совет министров пророссийской части Харьковской области.

Дмитрий Михеенко

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