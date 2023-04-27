Нижегородская мэрия отказала КПРФ в проведении мероприятий 1 мая из-за угрозы COVID-19

Администрация Нижнего Новгорода дважды отказала областному отделению КПРФ в проведении памятных мероприятий на 1 мая, рассказал «Ъ-Приволжье» глава обкома партии Владислав Егоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, сначала нижегородские коммунисты подали уведомление о проведении первомайского автопробега от Парка Победы до площади Ленина. Автопробег планировалось посвятить не только памятной дате, но и поддержке участников специальной военной операции. Получив отказ, обком КПРФ направил в мэрию второе уведомление, в котором просил согласовать проведение праздничного митинга. Администрация города также отказала. В обоих случаях чиновники сослались на то, что в регионе продолжает действовать указ губернатора Глеба Никитина о повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

«Видимо в мэрии считают, что наш автопробег может стать каким-то рассадником заболевания. При этом мы почему-то не видим масок на участниках пасхального крестного хода и других массовых мероприятиях, которые регулярно проводятся в Нижнем Новгороде. Мы уже поставили перед правительством вопрос об отмене ограничительных мер, которые уже третий год мешают нормальной реализации закона о проведении публичных мероприятий»,— рассказал «Ъ-Приволжье» Владислав Егоров.

Андрей Репин