ФНС просит признать банкротом Туринский целлюлозно-бумажный завод из-за долга в 72 млн рублей

Межрайонная инспекция ФНС России №13 по Свердловской области подала иск о признании АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» банкротом за долги в 72,5 млн руб. Заявление подано 13 апреля в Арбитражный суд Свердловской области, следует из картотеки суда. На заводе «Ъ-Урал» не стали предоставлять комментарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», наибольшая доля акций (32,57%) принадлежит депутату гордумы Перми Роману Пономареву. Генеральным директором предприятия является Дмитрий Русаков (родился в Кунгуре, Пермский край), которому принадлежат 5,55% акций. По данным на 31 декабря 2022 года, на заводе трудятся 609 человек.

Туринский ЦБЗ был запущен в 1939 году для нужд оборонной промышленности — здесь производили пороховую целлюлозу. Позднее начали выпускать обои и писчую бумагу. В настоящее время здесь производят бумагу для гофрирования, бумагу-основу для санитарно-гигиенических изделий, а также древесноволокнистые плиты. В апреле 2022 года завод запустил линию по производству офисной бумаги из собственного сырья с использованием для отбеливания отечественных химикатов.

Диана Сунагатуллина

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