Кировский район Самары застроят высотками с одним паркоместом на две квартиры

ООО «СОКОЛ-2» получило разрешение на строительство на двух земельных участках в Кировском районе Самары. Их площадь составляет 54,6 и 28,9 тыс. кв. м. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет о территории на ул. Магистральная. На ней планируется провести многоэтажную высотную жилую застройку. Количеством парковочных мест составит 0,5 шт. на одну квартиру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее мэрия запретила застраивать жильем район парка им. Гагарина. Это было связано с тем, что рассматриваемый под стройку земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Георгий Портнов