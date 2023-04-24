В Самаре мэрия запретила застраивать жильем район парка им. Гагарина

Чиновники отказали ООО «ФизРазвитие» в предоставлении разрешения на застройку земельного участка площадью свыше 16,5 тыс. кв. м в Самаре. Постановление главы Самары Елены Лапушкиной опубликовано на сайте городской администрации.

Территория находится в районе пересечения ул. Двадцать второго Партсъезда и Московского шоссе. На участке планировалось провести многоэтажную жилую высотную застройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение мэрии принято на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары. Также это связано с тем, что земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Георгий Портнов