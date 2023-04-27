«Ак Барс» вернул финал Казани

Финальная серия play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ все же добралась до седьмого матча. «Ак Барс», уступавший в ней с катастрофическим счетом — 1:3, сравнял его, выиграв два подряд матча. Второй — в Москве, на площадке армейцев, одолев их — 3:0 — благодаря в первую очередь потрясающей игре в обороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеисты «Ак Барса» (в бело-зеленой форме) одолели ЦСКА в шестом матче финальной серии благодаря, прежде всего, блестящей игре в обороне

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Хоккеисты «Ак Барса» (в бело-зеленой форме) одолели ЦСКА в шестом матче финальной серии благодаря, прежде всего, блестящей игре в обороне

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Этот матч, едва начавшись, поднимал и так-то уже высокий градус интриги в финале до предельного, до градуса мечты. Ну, по крайней мере для тех, кто хотел, чтобы он растянулся на максимальную дистанцию.

«Ак Барс» был очень хорош. И в чем ЦСКА уступал ему, разглядеть было нетрудно. Команды, находящиеся в шаге от титула, понимающие, что именно сейчас лучший шанс его взять, потому что игра — домашняя, часто бывают такими, какими долго были армейцы,— правильными, но слегка закрепощенными, что ли, боящимися выйти за рамки правильности.

У гостей же, от которых титул был еще довольно далеко, с полетом фантазии не возникало никаких проблем, и следованию четким схемам он никак не мешал. Отсюда преимущество — крохотное, но все же преимущество — «Ак Барса».

Отсюда и гол в формате «четыре на четыре», который состоялся после броска Артема Галимова низом. Артем Лукоянов формально в список его ассистентов не попал, но на самом деле заслуживал награды за то, что отвоевал себе плацдарм перед воротами, наглухо закрыв обзор голкиперу Адаму Рейдеборну.

Гол, кажется, одновременно был и бедой ЦСКА, и благом, так как после него армейцы наконец-то скинули с плеч мешавший им груз. И игра расцвела новыми красками. Теперь бурлили и кипели уже в основном хозяева, а в казанской зоне закручивалась лихая карусель, обещавшая серьезные неприятности. «Ак Барс» держался. Иногда держался на тоненького — как в том эпизоде, когда Прохор Полтапов, самый заводной и безбашенный игрок в нынешнем армейском составе, выкрал себе шайбу и, сместившись в центр, запустил ее в ворота, не оставив вратарю Тимуру Билялову никаких надежд выручить своих. Вместо Билялова «Ак Барс» выручила стойка.

Любой, кто смотрел этот матч, должен был думать, что все идет к тому, что ЦСКА счет сравняет. После перерыва он не то что сохранил плотность давления — он добавил.

Несколько минут во втором периоде шайба находилась на пятачке «Ак Барса» или возле него едва ли не чаще, чем на всех остальных участках площадки вместе взятых. А если она пятачок и покидала, то в основном ради того, чтобы достаться дежурившему на синей линии армейскому защитнику, например, Никите Нестерову. Эти минуты были настоящим гимном терпению «Ак Барса», его вышколенности, его умению, даже попав под такой чудовищный по весу пресс, не сломаться.

Несломавшиеся гости дотерпели до срыва Владислава Каменева, удаленного за толчок Ильи Сафонова клюшкой. Большинство «Ак Барса» уже истекало, когда Вадим Шипачев получил шайбу сбоку от ворот. В этом финале главный центрфорвард «Ак Барса» много пахал, делал классные передачи партнерам, но не забивал еще ни разу. А его голы команде были жутко нужны. В этом большинстве он забил. Адам Рейдеборн вроде бы успел переместиться в угол, вроде бы успел положить щиток, но какая-то микроскопическая по размеру щелочка между голкипером и штангой все же сохранилась, и шайба, отправленная в нее Шипачевым, нехотя просочилась в сетку.

И «Ак Барс», который, вместо того чтобы съежиться под армейским напором, увеличил отрыв, опять занялся привычным делом, сосредоточившись на обороне. А Тимур Билялов сорвал очередные поздравления от партнеров, справившись с убойным, с трех метров, броском Даррена Дитца, перед ним финтом уложившего на лед Артема Лукоянова.

В заключительном периоде не менялось ничего. ЦСКА наседал, «Ак Барс» отбивался. А то, как он отбивался, заставляло вспоминать о великом боксере Мохаммеде Али, его легендарном трюке — прижиматься к канатам, как бы подставляя себя под обстрел, но все время или уходить от ударов с помощью все тех же канатов, или по крайней мере смягчать их, выматывая противника, выводя его из себя. Прижатый к невидимым канатам «Ак Барс» чувствовал себя вполне комфортно, в том числе в те две минуты, когда играл в численном меньшинстве за выброс шайбы за пределы площадки. Наоборот, это казанцы создали, убедительно разрушая созидательные потуги армейской пятерки, шикарный момент, когда вывели Дмитрия Воронкова один на один.

В концовке ЦСКА, разумеется, отправил Адама Рейдеборна на скамейку ради шестого полевого игрока. И, разумеется, этот ход нисколько «Ак Барс» не смутил. Третий гол Никита Дыняк забил в пустые ворота.

Так что у этого финала будет идеальная концовка — в виде седьмого матча, который состоится в субботу в Казани.

Именно в семиматчевом противостоянии — с магнитогорским «Металлургом» — ЦСКА год назад взял свой предыдущий Кубок Гагарина. Правда, это он тогда смог добраться до решающей встречи, уступая в серии со считающимся на таком уровне практически безнадежным счетом — 1:3. В финале 2023 года вдохновляющее на невероятные подвиги восхождение из ямы совершил «Ак Барс».

Алексей Доспехов