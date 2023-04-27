«Роснефть» рекультивирует 100% земель «исторического наследия» к 2035 году

НК «Роснефть» рекультивирует в регионах присутствия все земли с накопленным, в том числе в советский период, экологическим ущербом к 2035 году. Об этом представители компании заявили на круглом столе «Чистая земля: поч­вы — основа экологических систем России», организованном всероссийской экологической платформой «Чистое будущее». Также компания подвела итоги уже проведенных масштабных природовосстановительных мероприятий: за 10 лет (2013–2022 годы) рекультивировано 2 711 гектаров земель «исторического наследия». К слову, в АО «Самаранефтегаз», дочернем обществе НК «Роснефть», за 7 лет (2016–2022 годы) приведено в порядок 173 гектара.



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В рамках стратегии «Роснефть-2030» компания совершенствует подходы к управлению природоохранной деятельностью, наращивает масштабы экологических мероприятий и обеспечивает необходимые для этого инвестиции. «Роснефть» ориентирована не просто на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду, а на достижение суммарного положительного влияния на экосистемы.

Ключевое внимание в этой работе уделяется сохранению биоразнообразия, которое невозможно без создания условий для восстановления экологических функций почв и биологической продуктивности. Полная ликвидация «исторических» накопленных загрязнений к 2035 году имеет стратегическое значение для деятельности компании в области устойчивого развития и отражает позицию «Роснефти» как лидера «зеленой» повестки в России.

В «Самаранефтегазе» на сегодняшний день остался всего лишь один участок с загрязненными землями «исторического наследия» общей площадью в один гектар. Его рекультивация в соответствии с производственной программой предприятия будет проведена в 2025–2026 годах. Таким образом, к 2027 году главное нефтедобывающее предприятие губернии планирует полностью закрыть тему земель «исторического наследия» и выполнить поставленную цель стратегии НК «Роснефть» в области устойчивого развития.

Круглый стол «Чистая земля. Почвы — основа экологических систем России» приурочен к Международному дню Земли. Праздник учрежден Генеральной ассамблеей ООН с целью привлечения внимания к вопросам защиты окружающей среды и сохранения экологического баланса нашей планеты. В мероприятии приняли участие представители ведущих научно-исследовательских центров, среди которых Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В. В. Докучаева», МГУ имени М. В. Ломоносова, Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева, Национальный парк «Русская Арктика», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и др. В ходе дискуссии эксперты обсудили актуальные вопросы природопользования и почвоведения, восстановления и рекультивации земель, раскрытия их поглощающего потенциала и поиска лучших форм взаимодействия между научным и бизнес-сообществом в сфере экологической безопасности.

Ученые отметили, что отсутствие утвержденных нормативов допустимого остаточного содержания нефтепродуктов в почвах в большинстве регионов России не позволяет эффективно осуществлять мероприятия по рекультивации неф­тезагрязненных территорий, объективную приемку земельных участков после проведения рекультивации. Активными участниками процесса установления таких нормативов являются специалисты научного блока компании, в том числе специалисты корпоративного института «СамараНИПИнефть», имеющие успешный опыт такой работы.