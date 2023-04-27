Компания Skoda показала тизеры нового поколения моделей Superb и Kodiaq, премьера которых состоится в 2023 году.

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Четвертое поколение флагманской модели Superb в кузовах седан и универсал, а также второе поколение кроссовера Kodiaq будут представлены осенью текущего года. Заявлено, что помимо измененной внешности обе модели получат переработанный интерьер и новые опции.

Напомним, текущее поколение Skoda Superb выпускается с 2015 года, а производство Skoda Kodiaq идет с 2016 года. Ранее чешский автопроизводитель также анонсировал премьеру шести электромобилей к 2026 году.

Максим Вершинин

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