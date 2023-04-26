Компания Skoda анонсировала шесть новых электромобилей к 2026 году, но при этом отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридных силовых установок.

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В 2025 году чешский автопроизводитель покажет обновленные кроссовер Enyaq iV и купе-кроссовер Enyaq Coupe iV, а за ними последуют четыре новых модели. Клиентов ждут в 2024 году Compact — электрический кроссовер на замену Karoq, который получит имя Elroq. Позже, в 2025-м, появится Small — модель начального уровня в сегменте A0, а на 2026 год намечен показ новых электрических универсалов Combi и флагманского 7-местного электромобиля Space.

В 2023 году Skoda покажет обновленный кроссовер Kamiq и хэтчбек Scala, а также новое поколение кроссовера Kodiaq и лифтбека Superb с универсалом Superb Combi. В 2024 году состоится премьера нового поколения популярной модели Octavia.

Максим Вершинин

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