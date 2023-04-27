УФАС оштрафовало директора самарского Управления капитального строительства

Директор Управления капитального строительства Самарской области должен будет выплатить штраф в размере 20 тыс. руб. Санкции в отношении чиновника применило региональное УФАС из-за нарушения УКС закона о контрактной системе. Об этом сообщается на сайте контрольного органа.

Ранее Нефтегорская межрайонная прокуратура обнаружила, что региональное УКС заключило дополнительные соглашения к государственному контракту. Речь идет о договоре от 24 мая 2021 года, который областное Управление капстроительства с ООО «ВМ ГРУПП».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Он предусматривал строительство административного здания Нефтегорской центральной районной больницы по национальному проекту «Здравоохранение». Цена контракта составила более 77,6 млн руб.

Объект должен был быть построен до 30 июня минувшего года. Но 24 мая и 30 декабря того же года заказчик и подрядчик подписали два дополнительных соглашения о продлении срока окончания работ и срока действия контракта до 31 декабря 2022 и 31 марта 2023 года соответственно.

Кроме того, 26 декабря 2022 года региональное Управление капстроительства и ООО «ВМ ГРУПП» подписали дополнительное соглашение на изменение авансовых платежей и увеличение цены контракта. В связи с этим правоохранители возбудили административное дело. Материалы были переданы в антимопонольную службу.

Ранее УФАС уже применяло штрафные санкции к директору самарского управления капстроительства. Поводом для этого также стало изменение руководителем ведомства условий контракта.

Георгий Портнов